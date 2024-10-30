У "Київстарі" розповіли, скільки об'єктів мережі мають чотиригодинне резервне живлення

"Київстар" продовжує підготовку до зимового сезону 2024-2025 та активно працює над посиленням стійкості зв'язку. Починаючи з 2022 року, загальна сума інвестицій, спрямованих на підтримку безперебійної роботи мережі в умовах можливих відключень електроенергії склала понад 1,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба мобільного оператора.

Зазначається, що станом на жовтень 2024 року на базових станціях встановлено 124 тис. нових літієвих акумуляторів. Додатково 2390 генераторів підтримують роботу ключових об'єктів мережі. Понад 68% мережі оператора електронних комунікацій вже має чотиригодинне резервне живлення.

Для підтримки послуги "Домашній Інтернет" встановлено близько 50 тис. джерел безперебійного живлення у 24 тис. багатоквартирних будинків в 92 містах. Також компанія планує провести повторне резервування фіксованого зв’язку потужнішими батареями та продовжує розгортання послуги за технологією GPON, а з 2025 року будуватиме мережу виключно за цією технологією.

Наразі реалізується друга фаза інвестицій, яка передбачає встановлення 113 тис. нових акумуляторів на базових станціях та 1427 промислових генераторів. Процес встановлення додаткового обладнання вже розпочався на технологічних майданчиках по всій території країни.

Як повідомляють у "Київстарі", компанія планує забезпечити 25% мережі можливістю роботи від генераторів та досягти 6-годинного резервування для всіх ключових об'єктів. Особливу увагу приділено критично важливим об'єктам, визначеним РНБО, які забезпечені генеруючими потужностями для підтримки зв'язку протягом мінімум трьох діб у випадках повномасштабних блекаутів.

Раніше повідомлялося, що 65% мережі найбільшого мобільного оператора " Київстар " зараз можуть працювати в автономному режимі до чотирьох годин.

Нові вимоги до операторів мобільного зв'язку

Нагадаємо, у середині липня Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) посилив вимоги до мобільних операторів щодо часу надання мобільного зв'язку без централізованого електропостачання.

Якщо наприкінці червня НЦУ вимагав від телеком-компаній підтримувати свої базові станції (БС) протягом чотирьох годин без світла, то тепер компанії мають спробувати збільшити цей час до 10 годин.

Так, до 1 жовтня 2024 року 60% станцій мають бути обладнані такими системами, до 1 листопада – 70%, до 1 грудня – 80%, а до кінця січня 2025 року – всі 100%.

Крім того, до 1 грудня 2024 року чверть базових станцій у кожній області України повинні бути підключені до генераторів із достатнім запасом топлива або акумуляторів, що забезпечують автономну роботу протягом 72 годин.

У серпні мобільні оператори Київстар, Vodafone Україна та lifecell оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що не можуть виконати вимоги забезпечити 100% автономність мобільного зв'язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання.