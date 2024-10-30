В "Киевстаре" рассказали, сколько объектов сети имеют четырехчасовое резервное питание

"Киевстар" продолжает подготовку к зимнему сезону 2024-2025 и активно работает по усилению устойчивости связи. Начиная с 2022 года общая сумма инвестиций, направленных на поддержку бесперебойной работы сети в условиях возможных отключений электроэнергии, составила более 1,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Отмечается, что на октябрь 2024 года на базовых станциях установлено 124 тыс. новых литиевых аккумуляторов. Дополнительно 2390 генераторов поддерживают работу ключевых сетевых объектов. Более 68% сети оператора электронных коммуникаций уже имеет четырехчасовое резервное питание.

Для поддержки услуги "Домашний Интернет" установлено около 50 тыс. источников бесперебойного питания в 2 4 тыс. многоквартирных домов в 92 городах. Также компания планирует провести повторное резервирование фиксированной связи более мощными батареями и продолжать развертывать услуги по технологии GPON, а с 2025 года будет строить сеть исключительно по этой технологии.

В настоящее время реализуется вторая фаза инвестиций, которая предусматривает установку 113 тыс. новых аккумуляторов на базовых станциях и 1427 промышленных генераторов. Процесс установки дополнительного оборудования уже начался на технологических площадках на всей территории страны.

Как сообщают в "Киевстаре", компания планирует обеспечить 25% сети возможностью работы от генераторов и достичь 6-часового резервирования для всех ключевых объектов. Особое внимание уделено критически важным объектам, определенным СНБО, которые снабжены генерирующими мощностями для поддержания связи в течение минимум трех суток в случаях полномасштабных блекаутов.

Ранее сообщалось, что 65% сети крупнейшего мобильного оператора " Киевстар " сейчас могут работать в автономном режиме до четырех часов.

Новые требования к операторам мобильной связи

Напомним, в середине июля Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) усилил требования к мобильным операторам по времени предоставления мобильной связи без централизованного электроснабжения.

Если в конце июня НЦУ требовал от телекомкомпаний поддерживать свои базовые станции (БС) в течение четырех часов без света, то теперь компании должны попытаться увеличить это время до 10 часов.

Так, к 1 октября 2024 года 60% станций должны быть оборудованы такими системами, к 1 ноября – 70%, к 1 декабря – 80%, а к концу января 2025 – все 100%.

Кроме того, до 1 декабря 2024 четверть базовых станций в каждой области Украины должны быть подключены к генераторам с достаточным запасом топлива или аккумуляторов, обеспечивающих автономную работу в течение 72 часов.

В августе мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell. обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что не могут выполнить требования обеспечить 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов при отключении электроснабжения.