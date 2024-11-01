"Киевстар" запускает эксклюзивные номера с новым кодом 077: как купить

Компания "Киевстар" объявила о запуске продажи первых номеров с новым кодом 077. Он дополнит уже имеющиеся 067, 068, 096, 097 и 098, расширяя номерную емкость мобильного оператора.

Об этом сообщила пресс-служба компании "Киевстар".

Отмечается, что первые номера с кодом 077 будут представлены как эксклюзивные, что означает особое сочетание цифр, которые пользователь может выбрать самостоятельно .

Как приобрести

Сообщается, что приобрести "Эксклюзивный номер" можно в:

онлайн магазине Киевстар;

любом магазине Киевстар;

магазинах партнеров.

Бизнес-клиенты могут заказать номер у своего координатора, в приложении "Мой Киевстар B2B".

Кроме того, как отметили в "Киевстаре", отдельно в продажу будут выставлены уникальные номера, например — 077 777 77 77 и другие эксклюзивные композиции. О старте продаж таких номеров компания пообещала сообщить дополнительно.

"Новый код позволит выпустить еще 10 миллионов номеров в сети "Киевстар", что крайне необходимо, ведь на данный момент доля использования действующих кодов превышает 79% их общей емкости. А дополнительный номерной ресурс необходим для предоставления решений для B2B клиентов и массового рынка", — подчеркнули. в компании.

Отметим, "Киевстар" в феврале получила новый для себя код сети – 077. Компания в мае заявляла, что начнет активировать номера с кодом 077 примерно в июле. А в сентябре мобильный оператор " Vodafone Украина" начал продажи номеров с новым кодом — 075.

Ранее сообщалось, что "Киевстар" продолжает подготовку к зимнему сезону 2024-2025 и активно работает по усилению устойчивости связи. Начиная с 2022 года общая сумма инвестиций, направленных на поддержку бесперебойной работы сети в условиях возможных отключений электроэнергии, составила более 1,9 млрд грн. В настоящее время более 68% сети оператора электронных коммуникаций уже имеет четырехчасовое резервное питание.

Про "Киевстар"

"Киевстар" — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, по состоянию на июнь 2024 года года обслуживал свыше 23 млн. абонентов мобильной связи и свыше 1,1 млн. абонентов "Домашнего Интернета".

Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G , Big . Data , Cloud solutions , сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и т.д.

Акционер Киевстар – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).