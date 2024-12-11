- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Звонки через Wi-Fi при слабом мобильном сигнале: "Киевстар" представил новую услугу
Услуга VoWiFi стала доступна для абонентов "Киевстар". Благодаря этой технологии пользователи смогут совершать звонки через Wi-Fi, даже если сигнал мобильной сети слаб. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Что известно о VoWiFi (Voice over Wi-Fi)
Услуга VoWiFi (Voice over Wi-Fi) – современная технология передачи голосовых звонков. Она позволяет получить качественное и более четкое звучание голоса и обеспечивает быстрое соединение.
Услуга пригодится в случаях, когда сигнал мобильной сети слаб или нестабильн, но имеется покрытие Wi-Fi:
- в полуподвальных помещениях, постройках с толстыми стенами;
- цокольных и высотных этажах.
В пресс-службе отмечают, что разговоры с использованием этой технологии тарифицируются как обычные голосовые вызовы.
Как воспользоваться услугой WiFi
Для того, чтобы воспользоваться WiFi:
1. Услуга должна быть подключена по телефону.
2. Карта USiM.
3. Смартфон с поддержкой VoWiFi в сети "Киевстар".
4. В смартфоне должна быть активирована функция VoWiFi и установлены последние обновления программного обеспечения.
Кто сможет воспользоваться услугой
Первыми оценить преимущества VoWiFi смогут пользователи услуги "Домашний Интернет" от " Киевстар", которые имеют смартфоны Apple, поддерживающие iOS 17 и выше.
Вскоре услуга VoWiFi станет доступна также для абонентов других украинских провайдеров фиксированной связи. Кроме того, будет расширен список смартфонов, поддерживающих VoWiFi в сети "Киевстар", заключают в компании.
Крупнейшие украинские телеком-операторы "Киевстар" и Vodafone с мая 2024 года активно тестируют возможности запуска 5G сети в Украине. Общие инвестиции в телеком сеть от Vodafone достигли 11,36 млрд грн, "Киевстар" — 18,3 млрд грн с начала полномасштабного вторжения РФ. О самых больших препятствиях на пути полноценного 5G в Украине компании поделились в комментарии Delo.ua.