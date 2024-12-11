Звонки через Wi-Fi при слабом мобильном сигнале: "Киевстар" представил новую услугу

Услуга VoWiFi стала доступна для абонентов "Киевстар". Благодаря этой технологии пользователи смогут совершать звонки через Wi-Fi, даже если сигнал мобильной сети слаб. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Что известно о VoWiFi (Voice over Wi-Fi)

Услуга VoWiFi (Voice over Wi-Fi) – современная технология передачи голосовых звонков. Она позволяет получить качественное и более четкое звучание голоса и обеспечивает быстрое соединение.

Услуга пригодится в случаях, когда сигнал мобильной сети слаб или нестабильн, но имеется покрытие Wi-Fi:

в полуподвальных помещениях, постройках с толстыми стенами;

цокольных и высотных этажах.

В пресс-службе отмечают, что разговоры с использованием этой технологии тарифицируются как обычные голосовые вызовы.

Как воспользоваться услугой WiFi

Для того, чтобы воспользоваться WiFi:

1. Услуга должна быть подключена по телефону.

2. Карта USiM.

3. Смартфон с поддержкой VoWiFi в сети "Киевстар".

4. В смартфоне должна быть активирована функция VoWiFi и установлены последние обновления программного обеспечения.

Кто сможет воспользоваться услугой

Первыми оценить преимущества VoWiFi смогут пользователи услуги "Домашний Интернет" от " Киевстар", которые имеют смартфоны Apple, поддерживающие iOS 17 и выше.

Вскоре услуга VoWiFi станет доступна также для абонентов других украинских провайдеров фиксированной связи. Кроме того, будет расширен список смартфонов, поддерживающих VoWiFi в сети "Киевстар", заключают в компании.

Крупнейшие украинские телеком-операторы "Киевстар" и Vodafone с мая 2024 года активно тестируют возможности запуска 5G сети в Украине. Общие инвестиции в телеком сеть от Vodafone достигли 11,36 млрд грн, "Киевстар" — 18,3 млрд грн с начала полномасштабного вторжения РФ. О самых больших препятствиях на пути полноценного 5G в Украине компании поделились в комментарии Delo.ua.