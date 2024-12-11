Vodafone удваивает мощности резервного электроснабжения базовых станций

Мобильный оператор Vodafone закупил более 22 000 аккумуляторных батарей (48V 100 Ah) для автономного питания базовых станций при отключении электроснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба Vodafone.

Отмечается, что эти батареи нового, а именно, литий-железо-фосфатного типа, гораздо лучше приспособлены к критическим условиям эксплуатации.

Таким образом компания более чем в 2 раза увеличит имеющиеся ресурсы и мощности современного резервного электроснабжения объектов мобильной связи.

"Мы прилагаем все усилия для скорейшей доставки этих аккумуляторов в Украину. Несмотря на дефицит имеющегося оборудования и логистические преграды, мы диверсифицировали поставщиков и, таким образом, имеем четкую уверенность в получении приобретенного оборудования в законтрактованные сроки – уже к концу декабря – и начать модернизацию как можно быстрее”, – рассказывает Александр Шурин, главный энергетик Vodafone Украина.

Сообщается, что для повышения надежности и увеличения времени автономного электроснабжения базовых станций компания в течение последних трех лет постоянно производит замену батарей традиционного свинцово-кислотного типа до полного вывода их из эксплуатации на более прогрессивный – литий-железо-фосфатный тип батарей.

Напомним, в начале октября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЕК) проверила выполнение операторами мобильной связи усиленных требований по повышению энергонезависимости и выявила нарушения в "ВФ Украина" ( ТМ "Vodafone Украина").

Отметим, что в июле Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций ужесточил требования к мобильным операторам : так, время работы базовых станций при отсутствии внешнего электроснабжения должно быть увеличено до 10 часов.

В начале августа все три крупных мобильных оператора — "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что не могут выполнить требование обеспечить 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов.

Ранее сообщалось, что 65% сети крупнейшего мобильного оператора Киевстар сейчас могут работать в автономном режиме до четырех часов.

О Vodafone

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 15 странах и имеет партнерские соглашения с операторами 45 стран. По состоянию на 20 июня 2024 года Vodafone предоставляет услуги более чем 330 миллионам абонентов мобильной связи и 21 миллионам пользователей фиксированного интернета, 17 миллионам пользователей ТВ-услуг, объединяет более 187 миллионов IoT устройств и платформ и предоставляет услуги на базе технологии 5G в крупнейшей в Европе 5G сети в 8 странах.

Vodafone Украина – ведущая украинская телеком компания, предоставляющая услуги скоростного интернета 4G, фиксированной связи и интернета. Инвестиции Vodafone в период активного строительства скоростных сетей в 2015 – 1 полугодии 2024 года превысили 44 млрд грн. В Украине услугами Vodafone пользуется 15,9 млн клиентов. С декабря 2019 года Vodafone Украина входит в состав NEQSOL Holding.

Напомним, мобильный оператор "Vodafone Украина" начал продажи номеров с новым кодом – 075. Они уже доступны к заказу на сайте или через приложение My Vodafone.