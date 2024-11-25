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В НКЭК рассказали, когда могут выставить на торги пригодные для 5G спектры 3400 и 3600 МГц
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК), после завершения войны может выставить на аукцион свободные радиочастоты в верхнем спектре 3400 МГц и 3600 МГц, пригодные для технологии 5G.
Об этом сообщил глава НКЭК Александр Животовский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По его словам, в НКЭК еще остались свободные частоты в верхнем спектре 3400 МГц и 3600 МГц. Эти частоты пригодны именно для 5G и для еще большего увеличения емкости, ускорения трафика при одновременном использовании большого количества потребителей. Однако в регуляторе не видят перспектив для их продажи, по крайней мере, до завершения войны.
Животовский объяснил, что для функционально качественного запуска 5G понадобятся не только высокие, но и низкие частоты — диапазон 700-800 МГц, используемый в настоящее время военными.
Ранее сообщалось, что НКЭК 19 ноября провела первый за последние шесть лет аукцион по продаже лицензий на использование радиочастотного спектра. По итогам торгов "Киевстар", "Vodafone-Украина" и lifecell получили в пользование на 15 лет новые частоты в диапазонах 2100, 2300 и 2600 МГц, суммарно предложив за них более 2,89 млрд. грн.