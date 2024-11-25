Vodafone оказался не готов к отключениям света: оператора обязали устранить нарушение

В начале октября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЭК) проверила выполнение операторами мобильной связи усиленных требований по повышению энергонезависимости и выявила нарушения в "ВФ Украина" (ТМ) Vodafone Украина ").

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам главы НКЭК Александра Животовского, регулятор осуществлял проверку соблюдения операторами мобильной связи ужесточенных требований Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ).

"Процент выполнения требований очень низкий. По результатам проверки в октябре мы уже вынесли предписание Vodafone Ukraine и ожидаем реакции оператора", – подчеркнул Животовский.

Глава НКЭК отметил, что основной целью проверок является не наказание операторов, а мотивация к повышению энергонезависимости сетей и их устойчивости в критических ситуациях.

Сообщается, что в 2024 году регулятор планирует увеличить количество проверок на 25% по сравнению с прошлым годом, когда было проведено 18 инспекций.

"В этом году нам удастся произвести около 24 проверок. Каждая проверка охватывает одну область деятельности оператора", — отметил Животовский.

Напомним, что в июле Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций ужесточил требования к мобильным операторам: так, время работы базовых станций при отсутствии внешнего электроснабжения должно быть увеличено до 10 часов.

В начале августа все три крупных мобильных оператора — "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что не могут выполнить требование обеспечить 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов.

Ранее сообщалось, что 65% сети крупнейшего мобильного оператора Киевстар сейчас могут работать в автономном режиме до четырех часов.