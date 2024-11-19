"Киевстар" может предложить конкурентам совместное использование купленных частот спектра 2100 МГц

Мобильный оператор "Киевстар" рассматривает возможность обращения к конкурентам и регулятору рынка относительно совместного использования или обмена приобретенных частот в диапазоне 1940-1945/2130-2135 МГц ради повышения эффективности их использования. Об этом сообщает информагентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на гендиректора компании Александра Комарова.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

"С учетом условий аукциона и текущего распределения частот для нас эффективно использование частот, связанное с шерингом и реформированием с операторами", — заявил он после аукциона, на котором "Киевстар" получил право на использование частот 1940-1945/2130-2135 МГц и 2355-2395 МГц.

Комаров сообщил, что для его компании принципиально важным было приобретение права на частоты 2355-2395 МГц или 2575-2610 МГц. Напомним, что после победы "Киевстара" в борьбе за первый из этих лотов победителем по второму была признана компания "Vodafone Украина", которая также претендовала на оба.

"Мы делаем большую ставку на 2300 МГц. У нас есть идеализированное понятие лучшей LTE-сети. Эффективное использование 2300 МГц — это действительно один из факторов реализации этой стратегии. Поэтому мы будем много инвестировать в этот слой", — сказал глава "Киевстар".

Он добавил, что компания уже построила 500 базовых станций, которые могут работать со спектром 2355–2395 МГц. Благодаря их использованию, по словам Комарова, рост средней скорости передачи данных составит до 40%, а также прибавится примерно 20-30% дополнительного трафика.

Отметим, что на аукционе 19 ноября лот в виде частот 1940-1945/2130-2135 МГц достался "Киевстару" за 448,5 миллиона гривен, а другой лот в виде частот 2355-2395 МГц – за 994,8 миллиона гривен.

Всего в спектре 2100 МГц было разыграно три лота. Соответственно, два других достались конкурентам "Киевстара": 1945-1950/2135-2140 МГц – "Vodafone Украина", а 1935-1940/2125-2130 МГц – lifecell.