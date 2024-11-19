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"Київстар" може запропонувати конкурентам спільне використання куплених ним частот спектру 2100 МГц
Мобільний оператор "Київстар" розглядає можливість звернення до конкурентів та до регулятора ринку щодо спільного використання або обміну придбаних частот у діапазоні 1940-1945/2130-2135 МГц заради підвищення ефективності їх використання. Про це повідомляє інформагентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на гендиректора компанії Олександра Комарова.
"З урахуванням умов аукціону і поточного розподілу частот для нас ефективне використання частот, пов'язане з шерингом і рефармінгом з операторами", - заявив він після аукціону, на якому "Київстар" отримав право на використання частот 1940-1945/2130-2135 МГц і 2355-2395 МГц.
Комаров повідомив, що для його компанії принципово важливим було придбання права на частоти 2355-2395 МГц або 2575-2610 МГц. Нагадаємо, що після перемоги "Київстара" в боротьбі за перший з цих лотів переможцем щодо другого було визнано компанію "Vodafone Україна", яка також претендувала на обидва.
"Ми робимо велику ставку на 2300 МГц. У нас є ідеалізоване поняття кращої LTE-мережі. Ефективне використання 2300 МГц - це насправді один із факторів реалізації цієї стратегії. Тому ми будемо багато інвестувати в цей шар", - сказав очільник "Київстар".Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Він додав, що компанія вже побудувала 500 базових станцій, які можуть працювати зі спектром 2355-2395 МГц. Завдяки їх використанню, за словами Комарова, зростання середньої швидкості передачі даних складе до 40%, а також додасться приблизно 20-30% додаткового трафіку.
Зазначимо, що на аукціоні 19 листопада лот у вигляді частот 1940-1945/2130-2135 МГц дістався "Київстару" за 448,5 мільйона гривень, а інший лот у вигляді частот 2355-2395 МГц - за 994,8 мільйона гривень.
В спектрі 2100 МГц було розіграно три лоти. Відповідно, два інших дісталися конкурентам "Київстара": 1945-1950/2135-2140 МГц - "Vodafone Україна", а 1935-1940/2125-2130 МГц - lifecell.