В Украине тестируют использование электромобиля для питания базовых мобильных станций

Мобильный оператор lifecell, входящий в группу компаний DVL, первым в Украине приступил к использованию электромобиля как автономного источника питания для базовых станций. Пилотный проект тестируется инженерами компании в Виннице.

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Об этом сообщает пресс-служба lifecell.

Электромобиль, оснащенный батареей емкостью 87 кВт/ч и мощностью подключения до 7 кВт, может обеспечивать автономную работу базовой станции до 40 часов. В ходе испытаний установлено, что при погрузке 3,5-7 кВт время его непрерывной работы составляет 17-20 часов.

В компании отмечают, что использование электромобиля для питания базовых станций позволяет снизить затраты на производство электроэнергии на 70-75% по сравнению с бензиновыми генераторами. Кроме того, в отличие от них, электромобиль нуждается в минимальном обслуживании.

Кроме того, такое решение также имеет существенные преимущества и по сравнению со стационарными литиевыми аккумуляторными батареями, обычно используемыми для резервного питания. К основным относятся мобильность, увеличенное время автономной работы и легкость подключения – электромобиль можно быстро подключить практически к любой базовой станции.

Особенно удобно это решение для города: электромобиль работает бесшумно, что делает его идеальным для использования в ночное время даже в густонаселенных районах. Более того, это более экологичный вариант традиционных генераторов, поскольку воздух не загрязняется выхлопными газами.

"Использование электромобилей приближает нас к эффективной модели обеспечения связи во время длительных обесточений. На сегодняшний день мы провели три испытания на двух базовых станциях. Решение выглядит перспективным, но еще требует дальнейших тестирований и расчетов, учитывая высокую стоимость электромобилей. Поэтому сейчас мы анализируем, как целесообразным будет его масштабирование " , — отметил Константин Сотников, управляющий департамента эксплуатации мобильной сети lifecell.

Напомним, что в июле Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций ужесточил требования к мобильным операторам : так, время работы базовых станций при отсутствии внешнего электроснабжения должно быть увеличено до 10 часов.

В начале августа все три крупных мобильных оператора — "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что не могут выполнить требование обеспечить 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов.

Ранее сообщалось, что 65% сети крупнейшего мобильного оператора " Киевстар " сейчас могут работать в автономном режиме до четырех часов.

Создание нового телекомгиганта

Напомним, что 9 сентября было закрыто соглашение по продаже ООО "Лайфселл" компании DVL Telecom, принадлежащей группе NJJ французского миллиардера Ксавье Ньеля. За украинского мобильного оператора, которым раньше владела Turkcell, NJJ заплатила 524,3 миллиона долларов.

Кроме lifecell, DVL приобрела другого крупного телекомоператора – "Датагруп-Воля". Новый владелец еще весной заявлял, что после покупки lifecell планирует объединить эти активы. Процесс был начат 10 сентября. Генеральным директором объединенной платформы стал Михаил Шелемба, возглавлявший компанию "Датагруп-Воля".

Ее, в свою очередь, было создано в результате объединение в июне 2021 года провайдера волоконно-оптической инфраструктуры и цифровых услуг "Датагруп" и интернет-провайдера "Воля".