В Україні тестують використання електромобіля для живлення базових мобільних станцій

Мобільний оператор lifecell, що входить до групи компаній DVL, першим в Україні розпочав використання електромобіля як автономного джерела живлення для базових станцій. Пілотний проєкт наразі тестується інженерами компанії у Вінниці.

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Про це повідомляє пресслужба lifecell.

Зазначається, що електромобіль, оснащений батареєю ємністю 87 кВт/год та потужністю підключення до 7 кВт, може забезпечувати автономну роботу базової станції до 40 годин. У ході випробувань встановлено, що при навантаженні 3,5-7 кВт час його безперервної роботи становить 17-20 годин.

У компанії наголошують, що використання електромобіля для живлення базових станцій дозволяє знизити витрати на виробництво електроенергії на 70-75% порівняно з бензиновими генераторами. Крім того, на відміну від них, електромобіль потребує мінімального обслуговування.

Крім того, таке рішення також має суттєві переваги і порівняно зі стаціонарними літієвими акумуляторними батареями, які зазвичай використовуються для резервного живлення. До основних належать: мобільність, збільшений час автономної роботи та легкість підключення – електромобіль можна швидко підключити практично до будь-якої базової станції.

Особливо зручне це рішення для міста: електромобіль працює безшумно, що робить його ідеальним для використання в нічний час, навіть у густонаселених районах. Ба більше, це екологічніший варіант за традиційні генератори, оскільки повітря не забруднюється вихлопними газами.

"Використання електромобілів наближає нас до ефективної моделі забезпечення зв'язку під час тривалих знеструмлень. На сьогодні ми провели три випробування на двох базових станціях. Рішення виглядає перспективним, але ще потребує подальших тестувань та обрахунків, з огляду на високу вартість електромобілів. Тому наразі ми аналізуємо, наскільки доцільним буде його масштабування", — зазначив Костянтин Сотников, керівник департаменту експлуатації мобільної мережі lifecell.

Нагадаємо, що в липні Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій посилив вимоги до мобільних операторів: так, час роботи базових станцій за відсутності зовнішнього електропостачання має бути збільшено до 10 годин.

На початку серпня всі три великі мобільні оператори - "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що не можуть виконати вимогу забезпечити 100%-у автономність мобільного зв'язку та інтернету протягом 10 годин.

Раніше повідомлялося, що 65% мережі найбільшого мобільного оператора " Київстар " зараз можуть працювати в автономному режимі до чотирьох годин.

Створення нового телекомгіганта

Нагадаємо, що 9 вересня було закрито угоду з продажу ТОВ "Лайфселл" компанії DVL Telecom, що належить групі NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньєля. За українського мобільного оператора, яким раніше володіла Turkcell, NJJ заплатила 524,3 мільйона доларів.

Окрім lifecell, DVL придбала іншого великого телекомоператора - "Датагруп-Воля". Новий власник ще навесні заявляв, що після придбання lifecell планує об'єднати ці активи. Процес було розпочато 10 вересня. Генеральним директором об'єднаної платформи став Михайло Шелемба, який очолював компанію "Датагруп-Воля".

Її, в свою чергу, було створено внаслідок об'єднання в червні 2021 року провайдера волоконно-оптичної інфраструктури та цифрових послуг "Датагруп" та інтернет-провайдера "Воля".