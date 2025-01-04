В Украине начнут выключать 3G-сети: как настроить 4G на смартфоне

В 2025 году мобильные операторы начнут выключать свои 3G сети. Это позволит освободить частоты для 4G, что в свою очередь обеспечит более быстрые и качественные услуги для пользователей.

Об этом сообщает Национальная комиссия, отвечающая за государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовых услуг (НКЕК).

Все об отключении 3G-сети

НКЭК обеспечивает справедливое отношение к клиентам в процессе отключения 3G и гарантирует, что мобильные операторы предоставят максимально полную информацию и выгодные предложения для абонентов при переходе на 4G.

Операторы заранее уведомят об отключении 3G в каждом регионе. Если телефон уже поддерживает 4G, не требуется дополнительных действий от пользователей.

Если смартфон не поддерживает 4G/LTE, стоит рассмотреть обновление устройства. Это позволит обеспечить непрерывную связь и доступ к скоростному мобильному интернету, советуют в НКЕК.

Выключение 3G не повлияет на звонки, SMS и другие базовые услуги, но для скоростного интернета пользователям рекомендуется перейти на 4G уже сейчас во избежание возможных неудобств в будущем.

Как перейти на 4G

Инструкция для смартфонов на Android:

Откройте "Настройки".

Выделите раздел "Соединение" или "Сеть".

Выберите пункт "Мобильные сети".

Найдите "Тип сети" или "Режим сети".

Установите режим "4G" или "LTE".

Инструкция для смартфонов на iOS:

Откройте "Настройки".

Перейдите в раздел "Сотовые данные".

Включите "Сотовые данные" и устройство автоматически подключится к доступной сети.

Напомним, лидеры рынка сотовой связи объявили об изменении тарифов в последнюю декаду декабря 2024 года.

Добавим, в начале октября 2024 года Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЕК) проверила выполнение операторами мобильной связи усиленных требований по повышению энергонезависимости и выявила нарушения в "ВФ Украина" (ТМ "Vodafone Украина").