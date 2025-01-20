"Київстар" обмінявся частотами з "Vodafone Україна": що це дасть

Оператори мобільного зв’язку "Київстар" та "Vodafone Україна" здійснили обмін частотами в діапазоні 2100 МГц, що дозволить обом компаніям ефективніше використовувати спектр.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Завдяки цьому "Київстар" отримав суцільну смугу частот 2х20 МГц, що дасть змогу підвищити швидкість передачі даних і поліпшити якість мобільного інтернету для абонентів.

Як зазначили у "Київстарі", технологія 4G (LTE) найкраще працює саме в смузі 2х20 МГц, забезпечуючи вищу швидкість передачі даних та стабільність з’єднання.

Раніше через "розірваний" спектр компанія не могла повністю реалізувати потенціал свого частотного ресурсу, навіть після успішної участі у спектральному аукціоні, проведеному НКЕК у листопаді 2024 року.

Об’єднання спектра в суцільні смуги сприятиме:

збільшенню швидкості мобільного інтернету;

підвищенню стабільності мережі;

зменшенню витрат операторів через оптимізацію частотного ресурсу.

Це також дозволить "Київстару" і "Vodafone Україна" перенаправити ресурси на інші інноваційні проєкти, зокрема розвиток технологій 5G.

Обмін частотами передбачає комплексну перебудову мереж обох операторів, що включає переналаштування базових станцій та переоформлення дозволів у Українському державному центрі радіочастот. За оцінками, цей процес може зайняти до шести місяців, хоча у "Київстарі" сподіваються на швидше виконання робіт.

Обмін частотами став можливим завдяки адаптації українського законодавства до стандартів ЄС. Це відповідає міжнародній практиці та Кодексу електронних комунікацій ЄС, що сприяє розвитку телекомунікаційної галузі України.

Станом на вересень 2024 року "Київстар" обслуговує 23,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього Інтернету". Компанія інвестує у нові технології та планує вкласти $1 млрд у розвиток телекомунікацій протягом 2023-2027 років. Оператор також активно підтримує соціальні ініціативи, зокрема, виділивши понад 2 млрд грн на допомогу ЗСУ та реалізацію соціальних проєктів.

Обмін частотами є важливим кроком у розвитку мобільних мереж України, спрямованим на покращення послуг для абонентів і інтеграцію країни у глобальний телекомунікаційний простір.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), на засіданні 15 січня узгодила обмін частотами в спектрі 2100 МГц між операторами мобільного зв'язку "Київстар" і "Vodafone Україна".