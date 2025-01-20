"Киевстар" обменялся частотами с "Vodafone Украина": что это даст

Операторы мобильной связи "Киевстар" и " Vodafone Украина " совершили обмен частотами в диапазоне 2100 МГц, что позволит обеим компаниям эффективнее использовать спектр.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Благодаря этому Киевстар получил сплошную полосу частот 2х20 МГц, что позволит повысить скорость передачи данных и улучшить качество мобильного интернета для абонентов.

Как отметили в "Киевстаре", технология 4G (LTE) лучше работает именно в полосе 2х20 МГц, обеспечивая более высокую скорость передачи данных и стабильность соединения.

Ранее из-за "разорванного" спектра компания не могла полностью реализовать потенциал своего частотного ресурса, даже после успешного участия в спектральном аукционе, проведенном НКЭК в ноябре 2024 года.

Объединение спектра в сплошные полосы будет способствовать:

увеличению скорости мобильного интернета;

повышению стабильности сети;

уменьшению затрат операторов из-за оптимизации частотного ресурса.

Это также позволит "Киевстару" и "Vodafone Украина" перенаправить ресурсы на другие инновационные проекты, в частности, развитие технологий 5G.

Обмен частотами предусматривает комплексное переустройство сетей обоих операторов, включающее перенастройку базовых станций и переоформление разрешений в Украинском государственном центре радиочастот. По оценкам, этот процесс может занять до шести месяцев, хотя в "Киевстаре" надеются на скорейшее выполнение работ.

Обмен частотами стал возможным благодаря адаптации украинского законодательства к стандартам ЕС. Это отвечает международной практике и Кодексу электронных коммуникаций ЕС, что способствует развитию телекоммуникационной отрасли Украины.

По состоянию на сентябрь 2024 года "Киевстар" обслуживает 23,3 млн. абонентов мобильной связи и более 1,1 млн. абонентов "Домашнего Интернета". Компания инвестирует в новые технологии и планирует вложить $1 млрд в развитие телекоммуникаций в течение 2023-2027 годов. Оператор также активно поддерживает социальные инициативы, в частности, выделив более 2 млрд. грн. на помощь ВСУ и реализацию социальных проектов.

Обмен частотами – важный шаг в развитии мобильных сетей Украины, направленный на улучшение услуг для абонентов и интеграцию страны в глобальное телекоммуникационное пространство.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЭК), на заседании 15 января согласовала обмен частотами в спектре 2100 МГц между операторами мобильной связи "Киевстар" и "Vodafone" Украина".