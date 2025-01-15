Регулятор согласовал обмен частотами между "Киевстар" и Vodafone

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЭК), на заседании 15 января согласовала обмен частотами в спектре 2100 МГц между операторами мобильной связи "Киевстар" и ЧАО "ВФ Украина" "("Vodafone Украина").

Об этом сообщает пресс-служба НКЭК.

Так, регулятор согласовал передачу индивидуальных прав на лицензию №500 от 17 декабря 2024 для сотовой радиосвязи частном от ЧАО "Киевстар" акционерному обществу "ВФ Украина" на территории 24 регионов Украины.

Кроме того, НКЭК согласовала ЧАО "ВФ Украина" передачу части индивидуальных прав на пользование лицензией №412 от 29 ноября 2024 года для сотовой радиосвязи на территории 27 регионов Украины.

Отмечается, что обмен позволит устранить фрагментарность полос радиочастот и создать блоки, которые позволят эффективно использовать радиочастотный спектр, повысить качество предоставления услуг каждым оператором.

Как пишет "Интерфакс-Украина, "ВФ Украина" передает "Киевстар" часть индивидуальных прав на пользование радиочастотным спектром в полосах радиочастот 1960,0...1965,0/2150,0...2155,0 МГц в 27 регионах Украины сроком действия до 23 марта 2030 г. В пользовании оператора останется полоса радиочастот. 1950,0...1960,0/2140,0...2150,0 МГц.

"Киевстар" передает "ВФ Украина" индивидуальные права пользования радиочастотным спектром в полосах радиочастот 1940,0...1945,0/2130,0...2135,0 МГц со сроком действия до 16 декабря 2039 года.

Обмен должен устранить фрагментарность полос радиочастот и создать блоки, которые позволят эффективно использовать радиочастотный спектр.

Ранее сообщалось, что НКЭК 19 ноября провела первый за последние шесть лет аукцион по продаже лицензий на использование радиочастотного спектра. По итогам торгов "Киевстар", "Vodafone-Украина" и lifecell получили в пользование на 15 лет новые частоты в диапазонах 2100, 2300 и 2600 МГц, суммарно предложив за них более 2,89 млрд. грн.

Но для "Киевстара" принципиально важно было приобретение права на частоты 2355-2395 МГц или 2575-2610 МГц. Напомним, что после победы "Киевстара" в борьбе за первый из этих лотов победителем по второму была признана компания "Vodafone Украина", которая также претендовала на оба. Поэтому мобильный оператор обратился к конкурентам и регулятору рынка относительно совместного использования и обмена приобретенных частот.