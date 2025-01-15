Регулятор погодив обмін частотами між "Київстар" та Vodafone

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), на засіданні 15 січня узгодила обмін частотами в спектрі 2100 МГц між операторами мобільного зв'язку "Київстар" і ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone Україна").

Про це повідомляє пресслужба НКЕК.

Так, регулятор погодив передання індивідуальних прав на ліцензію №500 від 17 грудня 2024 року для стільникового радіозв'язку приватному від ПрАТ "Київстар" акціонерному товариству "ВФ Україна" на території 24 регіонів України.

Крім того, НКЕК узгодила ПрАТ "ВФ Україна" передачу частини індивідуальних прав на користування ліцензією №412 від 29 листопада 2024 року для стільникового радіозв'язку на території 27 регіонів України.

Зазначається, що обмін дасть змогу усунути фрагментарність смуг радіочастот і створити "блоки", які дадуть змогу ефективно використовувати радіочастотний спектр, підвищити якість надання послуг кожним оператором.

Як пише "Інтерфакс-Україна, "ВФ Україна" передає "Київстар" частину індивідуальних прав на користування радіочастотним спектром у смугах радіочастот 1960,0 ... 1965,0/2150,0 ... 2155,0 МГц у 27 регіонах України з терміном дії до 23 березня 2030 року. У користуванні оператора залишиться смуга радіочастот 1950,0...1960,0/2140,0...2150,0 МГц.

"Київстар" передає"ВФ Україна" індивідуальні права користування радіочастотним спектром у смугах радіочастот 1940,0...1945,0/2130,0...2135,0 МГц із терміном дії до 16 грудня 2039 року.

Обмін має усунути фрагментарність смуг радіочастот і створити "блоки", які дадуть змогу ефективно використовувати радіочастотний спектр.

Раніше повідомлялося, що НКЕК 19 листопада провела перший за останні шість років аукціон з продажу ліцензій на користування радіочастотним спектром. За підсумками торгів "Київстар", "Vodafone-Україна" і lifecell отримали в користування на 15 років нові частоти в діапазонах 2100, 2300 і 2600 МГц, сумарно запропонувавши за них понад 2,89 млрд грн.

Але для "Київстар" принципово важливим було придбання права на частоти 2355-2395 МГц або 2575-2610 МГц. Нагадаємо, що після перемоги "Київстара" в боротьбі за перший з цих лотів переможцем щодо другого було визнано компанію "Vodafone Україна", яка також претендувала на обидва. Тому мобільний оператор звернувся до конкурентів та до регулятора ринку щодо спільного використання та обміну придбаних частот.