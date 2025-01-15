"Київстар" встановив резервне живлення для всієї мережі: як довго вона працюватиме під час блекаутів

"Київстар" станом на початок січня встановив резервне живлення для всіх об’єктів своєї телеком-мережі, що включає понад 65 тисяч базових станцій. Як ідеться у повідомленні компанії, проведені заходи дозволять працювати без зовнішнього енергопостачання три дні.

Зокрема, встановлено понад 197 тисяч акумуляторів (за одну батарею тут і далі беруться номінальні показники напруги та ємноісті 12 В і 100 А⋅год), а роботу ключових об'єктів інфраструктури електронних комунікаційних мереж підтримують понад 2,7 тисячі генераторів.

"У разі тривалих блекаутів "Київстар" забезпечуватиме безперервний зв'язок протягом щонайменше трьох діб для всіх критично важливих вузлів мережі, а також для об'єктів важливих для функціонування економіки та системи безпеки країни, визначених РНБО", - зазначають у компанії.

Загалом у забезпечення закупівель, встановлення та обслуговування відповідного обладнання оператор інвестував з 2022 року вже понад 2,3 мільярда гривень. Від початку російського повномасштабного вторгнення телеком-об’єкти "Київстару" працювали на резервному живленні майже 4 мільйони годин, а на роботу генераторів витраченого вже понад 3 мільйона літрів палива.

У 2025 році компанія планує додатково встановити понад 1 тисячу потужних генераторів та ще понад 52 тисячі акумуляторів. Зокрема, вже найближчим часом оператор очікує постачання ще понад 13 тисяч акумуляторів.

ДБЖ для інтернету довелося масово заміняти

Також "Київстар" після початку масових відключень електроенергії оперативно зарезервував і мережу "Домашній інтернет", встановивши у 24 тисячах багатоквартирних будинків у 92 містах близько 50 тисяч джерел безперебійного живлення.

Однак там визнають, що під впливом частих відключень "частина ДБЖ почала втрачати ресурс". Через це компанії довелося заміняти їх на більш потужні залізо-фосфатні акумулятори, які здатні підтримувати роботу фіксованого інтернет-зв’язку до 10 годин.

На їх встановлено вже понад 5 тисяч, а протягом найближчих трьох місяців хочуть встановити ще 35 тисяч. До кінця ж 2025 року модернізація має охопити усю мережу: для цього "Київстар" закупив понад 85 тисяч нових акумуляторів.

"Київстар" припиняє заводити інтернет в будинки по-старому

Крім того, оператор інвестує 1 мільярд гривень у розгортання технології GPON. В "Київстарі" заявили, що з 2025 року нові будинки підключатимуть до інтернету виключно за оптоволоконною технологією.

В свою чергу, в тих багатоквартирних будинках, де вже прокладено мережу за технологією FTTB (Fiber To The Building), поступово, другим шаром, додаватиметься GPON для підвищення якості послуг.

Оператор також запрошує до комерційної співпраці бізнеси, у яких є генератори з вільною потужністю від 8 кВт, якою вони готові ділитися на постійній основі за моделлю generator as a service. Компанія компенсуватиме вартість палива за надану потужність. За таким алгоритмом "Київстар" вже співпрацює з більше ніж 200 партнерами.

Нові вимоги до мобільних операторів

Нагадаємо, що в липні минулого року Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій посилив вимоги до мобільних операторів щодо часу надання мобільного зв’язку без централізованого електропостачання.

Якщо до цього від телеком-компаній вимагалося підтримувати свої базові станції протягом чотирьох годин без світла, то тепер вони мали збільшити цей час до 10 годин. До кінця січня 2025 року вони мають обладнати 100% станцій відповідними системами.

Також операторів зобов'язали до 1 грудня 2024 року підключити чверть базових станцій у кожній області до генераторів з достатнім запасом палива або акумуляторів, що забезпечують автономну роботу протягом 72 годин.

1 серпня "Київстар", Vodafone та lifecell виступили спільну заяву, що забезпечити повну автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом 10 годин буде "вкрай складно" через низку причин, але запевнили, що докладають максимальних зусиль для забезпечення енергонезалежності. У вересні сам "Київстар" заявляв, що лише 65% його мережі може працювати автономно до чотирьох годин.