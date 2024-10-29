Бізнес попереджає про наслідки посилення адміністративного тиску на мобільних операторів

Бізнес-спільнота закликає Верховну Раду не підтримувати проект закону №11431 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань державного нагляду у сфері електронних комунікацій та оперативного забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж" та відкликати його з метою подальшого доопрацювання.

Про це повідомляє прес-служба Європейської Бізнес Асоціації.

Там нагадали, що Верховна Рада України готується до розгляду законопроекту №11431, яким пропонуються суттєві зміни до процедури проведення перевірок та накладення додаткових штрафів на телеком операторів на годину дії воєнного стану.

"Це відбувається на тлі посилення вимог до провайдерів мобільного зв'язку щодо забезпечення роботи базових станцій протягом 10 годин у разі відсутності централізованого енергопостачання. Такі умови передбачені змінами до розпорядження Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ)", — зауважують у ЄБА .

Якими будуть наслідки

Бізнес звертає увагу на те, що, по-перше, прийняття законопроекту може створити негативні передумови для посилення галузевого державного нагляду, змінюючи його основну мету – запобігати порушенням, на каральну – збільшувати штрафи та надходження до держбюджету за їх рахунок.

По-друге, таке непритаманне галузевому регулюванню обставина може мати негативний вплив на інвестиційну привабливість галузі, унеможливити заплановані та анонсовані раніше інвестиції у розвиток електронних комунікаційних мереж, а також досягнення цілей, визначених Стратегією розвитку сфери електронних комунікацій України на період до 2030 року.

Крім того, законопроект не містить чіткого визначення обсягу прав та обов'язків регуляторного органу, що створює підґрунтя для впровадження непрозорої адміністративної процедури та корупційних злоуживань, на що вказує у своєму висновку Національне агентство з питань запобігання корупції.

Тому бізнес-спільнота вважає, що дані проблемні питання не можуть бути вирішені в рамках правової конструкції, визначеної законопроектом, та закликає Верховну Раду України відкликати законопроект.

Що врегульовує цей законопроект

Законопроект № 11431 спрямований на підвищення стійкості та надійності електронних комунікаційних мереж. Це означає, що користувачі телефонної зв'язку та інтернету можуть розраховувати на більш стабільні послуги, особливо під час кризових ситуацій, аварій чи надзвичайних подій. Мережі будуть більш захищеними від збоїв, що особливо важливо в умовах воєнного стану чи надзвичайних ситуацій.

Законопроект передбачає жорсткіший контроль за дотриманням провайдерами та операторами зв'язку законодавчих норм.

Прийняття закону, на думку нардепів, сприятиме неухильному дотриманню законодавства операторами та провайдерами, що в підсумку покращить якість обслуговування для громадян.

Нові вимоги до операторів мобільного зв'язку

Нагадаємо, у середині липня Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) посиливши вимоги до мобільних операторів щодо часу надання мобільного зв'язку без централізованого електропостачання.

Якщо наприкінці червня НЦУ вимагав від телеком-компаній підтримувати свої базові станції (БС) протягом чотирьох годин без світла, то тепер компанії мають спробувати збільшити цей час до 10 годин.

Так, до 1 жовтня 2024 року 60% станцій мають бути обладнані такими системами, до 1 листопада – 70%, до 1 грудня – 80%, а до кінця січня 2025 року – всі 100%.

Крім того, до 1 грудня 2024 року чверть базових станцій у кожній області України повинні бути підключені до генераторів із достатнім запасом топлива або акумуляторів, що забезпечують автономну роботу протягом 72 годин.

У серпні мобільні оператори Київстар, Vodafone Україна та lifecell оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що не можуть виконати вимоги забезпечити 100% автономність мобільного зв'язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання.

Раніше повідомлялося, що 65% мережі найбільшого мобільного оператора " Київстар " зараз можуть працювати в автономному режимі до чотирьох годин.