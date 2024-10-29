Бизнес предупреждает о последствиях усиления административного давления на мобильных операторов

Бизнес-сообщество призывает Верховную Раду не поддерживать проект закона №11431 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании вопросов государственного надзора в сфере электронных коммуникаций и оперативного обеспечения постоянства электронных коммуникационных сетей" и отозвать его с целью дальнейшей доработки.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Там напомнили, что Верховная Рада Украины готовится к рассмотрению законопроекта №11431, которым предлагаются существенные изменения в процедуру проведения проверок и наложение дополнительных штрафов на телеком операторов на время действия военного положения.

"Это происходит на фоне ужесточения требований к провайдерам мобильной связи по обеспечению работы базовых станций в течение 10 часов в случае отсутствия централизованного энергоснабжения. Такие условия предусмотрены изменениями в распоряжение Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ)", - отмечают в ЕБА. .

Какими будут последствия

Бизнес обращает внимание на то, что, во-первых, принятие законопроекта может создать негативные предпосылки для усиления отраслевого государственного надзора, изменяя его основную цель – предотвращать нарушения, карательную – увеличивать штрафы и поступления в госбюджет за их счет.

Во-вторых, такое неприсущее отраслевому регулированию обстоятельство может оказать негативное влияние на инвестиционную привлекательность отрасли, сделать невозможным запланированные и анонсированные ранее инвестиции в развитие электронных коммуникационных сетей, а также достижение целей, определенных Стратегией развития сферы электронных коммуникаций Украины на период до 2030 года.

Кроме того, законопроект не содержит четкого определения объема прав и обязанностей регуляторного органа, что создает основу для внедрения непрозрачной административной процедуры и коррупционных злоупотреблений, на что указывает в своем заключении Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Поэтому бизнес-сообщество считает, что данные проблемные вопросы не могут быть решены в рамках правовой конструкции, определенной законопроектом, и призывает Верховную Раду отозвать законопроект.

Новые требования к операторам мобильной связи

Напомним, в середине июля Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) ужесточил требования к мобильным операторам по времени предоставления мобильной связи без централизованного электроснабжения.

Если в конце июня НЦУ требовал от телекомкомпаний поддерживать свои базовые станции (БС) в течение четырех часов без света, то теперь компании должны попытаться увеличить это время до 10 часов.

Так, к 1 октября 2024 года 60% станций должны быть оборудованы такими системами, к 1 ноября – 70%, к 1 декабря – 80%, а к концу января 2025 – все 100%.

Кроме того, до 1 декабря 2024 четверть базовых станций в каждой области Украины должны быть подключены к генераторам с достаточным запасом топлива или аккумуляторов, обеспечивающих автономную работу в течение 72 часов.

В августе мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что не могут выполнить требование обеспечить 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов при отключении электроснабжения.