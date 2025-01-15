"Киевстар" установил резервное питание для всей сети: как долго она будет работать при блэкаутах

"Киевстар" на начало января установил резервное питание для всех объектов своей телеком-сети, включающей более 65 тысяч базовых станций. Как сообщается в сообщении компании, проведенные мероприятия позволят работать без внешнего энергоснабжения три дня.

В частности, установлено более 197 тысяч аккумуляторов (за одну батарею здесь и далее берутся номинальные показатели напряжения и емкости 12 В и 100 А⋅ч), а работу ключевых объектов инфраструктуры электронных коммуникационных сетей поддерживают более 2,7 тысячи генераторов.

"В случае длительных блэкаутов "Киевстар" будет обеспечивать непрерывную связь в течение по меньшей мере трех суток для всех критически важных узлов сети, а также для объектов, важных для функционирования экономики и системы безопасности страны, определенных СНБО", — отмечают в компании.

В общей сложности в обеспечение закупок, установки и обслуживания соответствующего оборудования оператор инвестировал с 2022 года уже более 2,3 миллиарда гривен. С начала российского полномасштабного вторжения телеком-объекты "Киевстара" работали на резервном питании почти 4 миллиона часов, а на работу генераторов израсходованного уже более 3 миллионов литров топлива.

В 2025 году компания планирует дополнительно установить более 1 тысячи мощных генераторов и еще более 52 тысяч аккумуляторов. В частности, уже в ближайшее время оператор ожидает поставок еще более 13 тысяч аккумуляторов.

ИБП для интернета пришлось массово заменять

Также "Киевстар" после начала массовых отключений электроэнергии оперативно зарезервировал и сеть "Домашний интернет", установив в 24 тысячах многоквартирных домов в 92 городах около 50 тысяч источников бесперебойного питания.

Однако там признают, что под влиянием частых отключений "часть ИБП начала терять ресурс". Поэтому компании пришлось заменять их на более мощные железо-фосфатные аккумуляторы, способные поддерживать работу фиксированной интернет-связи до 10 часов.

Их установлено уже более 5 тысяч, а в ближайшие три месяца хотят установить еще 35 тысяч. До конца 2025 года модернизация должна охватить всю сеть: для этого "Киевстар" закупил более 85 тысяч новых аккумуляторов.

"Киевстар" прекращает заводить интернет в дома по старинке

Кроме того, оператор инвестирует 1 миллиард гривен в развертывание технологии GPON. В "Киевстаре" заявили, что с 2025 года новые дома будут подключаться к интернету исключительно по оптоволоконной технологии.

В свою очередь, в тех многоквартирных домах, где уже проложена сеть по технологии FTTB (Fiber To The Building), постепенно вторым слоем будет добавляться GPON для повышения качества услуг.

Оператор также приглашает к коммерческому сотрудничеству бизнесы, у которых есть генераторы со свободной мощностью от 8 кВт, которой они готовы делиться на постоянной основе по модели generator as a service. Компания будет компенсировать стоимость топлива за предоставленную мощность. По такому алгоритму "Киевстар" уже сотрудничает с более чем 200 партнерами.

Новые требования к мобильным операторам

Напомним, что в июле прошлого года Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций ужесточил требования к мобильным операторам относительно времени предоставления мобильной связи без централизованного электроснабжения.

Если раньше от телеком-компаний требовалось поддерживать свои базовые станции в течение четырех часов без света, то теперь они должны были увеличить это время до 10 часов. До конца января 2025 года они должны оборудовать 100% станций соответствующими системами.

Также операторов обязали до 1 декабря 2024 подключить четверть базовых станций в каждой области к генераторам с достаточным запасом топлива или аккумуляторам обеспечивающим автономную работу в течение 72 часов.

1 августа "Киевстар", Vodafone и lifecell выступили совместное заявление, что обеспечить полную автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов будет "крайне сложно" по ряду причин, но заверили, что прилагают максимальные усилия для обеспечения энергонезависимости. В сентябре сам "Киевстар" заявлял, что только 65% его сети может работать автономно до четырех часов.