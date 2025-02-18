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"Киевстар" уплатил более 32,7 млрд грн налогов за время полномасштабной войны
Крупнейшая телекоммуникационная компания Украины "Киевстар" уплатила более 32,7 млрд грн налогов за три года войны.
Об этом сообщает пресс-служба оператора.
В 2024 году компания заплатила 12,3 млрд грн налогов в государственный бюджет Украины.
"Каждая компания, честно выполняющая свои финансовые обязательства перед государством, фактически инвестирует в свое будущее развитие, поскольку помогает обеспечивать армию, поддерживать гуманитарные и социальные инициативы. Добросовестная уплата налогов является весомым вкладом бизнесов в усиление устойчивости Украины и ее экономики", — комментирует Александр Комаров, СЕО компании.
В пресс-службе добавили, что компания продолжает реализацию масштабной инвестиционной программы объемом 1 миллиард долларов США на период 2023-2027 годов. Финансирование будет направлено на усиление энергетической устойчивости, развитие технологий связи, восстановление инфраструктуры, развитие цифровых услуг для потребителей.
Справка о "Киевстаре"
"Киевстар" — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2024 года обслуживал около 23,3 млн. абонентов мобильной связи и более 1,1 млн. абонентов "Домашнего интернета".
Оператор работает в Украине уже 27 лет.
Акционер "Киевстара" — международная группа Veon. Акции группы находятся на фондовой бирже Nasdaq (Нью-Йорк).
Напомним, Антимонопольный комитет согласовал заявку от "Киевстара" на покупку сервиса такси Uklon. Регулятор пришел к выводу, что покупка не приведет к структурным изменениям ни на одном из трех задействованных товарных рынков (онлайновой рекламы, организации перевозок легковым автотранспортом и услуг по доставке товаров).