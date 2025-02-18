"Киевстар" уплатил более 32,7 млрд грн налогов за время полномасштабной войны

Три года большой войны

Крупнейшая телекоммуникационная компания Украины "Киевстар" уплатила более 32,7 млрд грн налогов за три года войны.

Об этом сообщает пресс-служба оператора.

В 2024 году компания заплатила 12,3 млрд грн налогов в государственный бюджет Украины.

"Каждая компания, честно выполняющая свои финансовые обязательства перед государством, фактически инвестирует в свое будущее развитие, поскольку помогает обеспечивать армию, поддерживать гуманитарные и социальные инициативы. Добросовестная уплата налогов является весомым вкладом бизнесов в усиление устойчивости Украины и ее экономики", — комментирует Александр Комаров, СЕО компании.

В пресс-службе добавили, что компания продолжает реализацию масштабной инвестиционной программы объемом 1 миллиард долларов США на период 2023-2027 годов. Финансирование будет направлено на усиление энергетической устойчивости, развитие технологий связи, восстановление инфраструктуры, развитие цифровых услуг для потребителей.

Справка о "Киевстаре"

"Киевстар" — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2024 года обслуживал около 23,3 млн. абонентов мобильной связи и более 1,1 млн. абонентов "Домашнего интернета".

Оператор работает в Украине уже 27 лет.

Акционер "Киевстара" — международная группа Veon. Акции группы находятся на фондовой бирже Nasdaq (Нью-Йорк).

Напомним, Антимонопольный комитет согласовал заявку от "Киевстара" на покупку сервиса такси Uklon. Регулятор пришел к выводу, что покупка не приведет к структурным изменениям ни на одном из трех задействованных товарных рынков (онлайновой рекламы, организации перевозок легковым автотранспортом и услуг по доставке товаров).