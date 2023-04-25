ЕС введет новые санкции против РФ не ранее второй половины мая, – МИД Польши

Новый пакет санкций Европейского Союза против России будет введен не раньше второй половины мая. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збинев Рау, передает WNP.

По его словам, будущий пакет ограничений находится на стадии обсуждения.

"Некоторые страны делают предложения, что там должно быть, как, например, Польша – бриллианты. Другие говорят, возможно не непосредственно, что бриллианты – нет. Я не думаю, что дело будет закрыто раньше, чем во второй половине мая. Нельзя ожидать что-то раньше", – высказался Рау.

Дипломат отметил, что лично он надеется на введение персональных санкций в отношении лиц, причастных к похищению и вывозу украинских детей в РФ, а также в отношении представителей российской юстиции, отвечающих за судебные преследования оппонентов.

Напомним, что крайний, десятый, пакет санкций против РФ Совет Евросоюза принял 25 февраля. Ограничения включили запрет на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров, импорт российского асфальта и синтетического каучука, предоставление россиянам мощностей по хранению газа и транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения, экспортируемых из ЕС.

Недавно Bloomberg писало, что в следующем пакете ограничений ЕС планирует ввести запрет на транзит через Россию и других товаров. По данным издания, таким образом блок пытается усилить контроль над выполнением существующих санкций.