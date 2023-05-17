В Белом доме подтвердили намерение G7 принять решение по России, которое должно ослабить ее способность вести войну

Страны "Большой семерки" (G7) на саммите в Японии планируют объявить о решении, которое станет очередным шагом в отношении России. Именно будет направлено на изоляцию и ослабление возможностей краны-агрессора вести войну.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает пресс-служба Белого дома.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину страны G7 подчеркивают свою солидарность с украинским народом. Правительства стремятся, как уверяет Кирби, сплотить мир в поддержку Украины и отрезать Россию от ключевых технологий и финансирования.

Эта солидарность с Украиной сейчас даже сильнее, чем в прошлом году. И вы увидите конкретные действия по дальнейшей изоляции России и ослаблению ее способности вести жестокую войну.

По информации СМИ, лидеры стран G7 намерены ужесточить санкции против России на саммите, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме. В частности, речь идет об энергетике и экспорте.

Кроме того, страны G7 и Евросоюза договариваются о введении запрета на импорт российского газа по маршрутам, по которым РФ ранее сократила поставки. Перед встречей на саммите также партнеры планируют обсудить идею прямого запрета в почти полном объеме экспорта в Россию.