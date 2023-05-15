Энергетика и экспорт – лидеры G7 планируют ужесточить санкции против России

Лидеры стран G7 намерены ужесточить санкции против России на саммите, который должен пройти на этой неделе в Японии. В частности. речь идет об энергетике и экспорте. Об этом сообщило международное агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники среди чиновников.

По словам источников, о новых шагах Большая семерка объявит во время встреч 19-21 мая. Санкции будут направлены на уклонение от ограничительных мер посредством третьих стран, а также на подрыв будущего производства энергии в России и ограничение торговли, поддерживающей российскую армию.

Власти США ожидают, что члены G7 согласятся скорректировать свой подход к санкциям таким образом, чтобы по крайней мере для определенных категорий товаров весь экспорт автоматически запрещался, если он не среди одобренных товаров.

Ранее администрация президента США Джо Байдена подталкивала союзников по G7 отменить санкционный подход группы, который сегодня позволяет продавать все товары в Россию, если официально они не входят в черный список.

Точные формулировки общих деклараций лидеров G7 все еще являются предметом обсуждения и корректировки, прежде чем они будут обнародованы на саммите. В G7 входят Соединенные Штаты, Япония, Канада, Франция, Германия, Италия и Великобритания.

Напомним, СМИ стало известно, что страны G7 и Евросоюза договариваются о введении запрета на импорт российского газа по маршрутам, по которым РФ ранее сократила поставки.

Как ранее сообщали журналисты, перед встречей на саммите также партнеры планируют обсудить идею прямого запрета в почти полном объеме экспорта в Россию.

Потому что многочисленные раунды санкций и других экономических наказаний, наложенных на Москву после ее вторжения в Украину, ударили по российской экономике, но не нанесли полного удара.

Также министры финансов стран G7 договорились увеличить объем международных обязательств по экономической и бюджетной поддержке Украины до $44 млрд на 2023 год. Ожидается, что выделенные деньги позволят украинским властям обеспечить функционирование правительства, продолжить предоставление базовых услуг, осуществить важнейшие ремонтные работы поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику.