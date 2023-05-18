Белый Дом озвучил темы по Украине, которые будут обсуждаться на саммите G7

Представители стран Большой семерки обсудят ситуацию на фронте, а также продолжение международной поддержки Украины, возможности усиления переговорных позиций Киева для завершения войны. Об этом проинформировал советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан - сообщило агентство Укринформ.

Вопрос реконструкции и ситуация на фронте – в повестке дня саммита G7.

"Прежде всего, очевидно, что война в Украине, вторжение России в Украину занимает центральное место и станет важной темой для обсуждений", - заявил Джек Салливан.

Высокопоставленных чиновников будут интересовать вопросы санкций и шаги, которые можно совместно воплотить в этом направлении, в том числе, выявление лазейок и схем обхода ограничений, а также усиление давления на РФ в ближайшее время.

"Они также будут говорить о реконструкции, экономической и гуманитарной поддержке Украины и о том, как создать соответствующие условия для достижения прогресса на поле боя, формируя прогресс за возможным столом переговоров, если и когда Украина будет готова сделать это в будущем", - отметил советник. президента США.

Как стало известно, лидеры стран G7 намерены ужесточить санкции против России на предстоящем в Японии саммите.

О новых шагах Большая семерка объявит во время встреч 19-21 мая. Санкции будут направлены на уклонение от ограничительных мер посредством третьих стран, а также на подрыв будущего производства энергии в России и ограничение торговли, поддерживающей российскую армию.

Власти США ожидают, что члены G7 согласятся скорректировать свой подход к санкциям таким образом, чтобы по крайней мере для определенных категорий товаров весь экспорт автоматически запрещался, если он не среди одобренных товаров.

Напомним, СМИ стало известно, что страны G7 и Евросоюза договариваются о введении запрета на импорт российского газа по маршрутам, по которым РФ ранее сократила поставки.

Также министры финансов стран G7 договорились увеличить объем международных обязательств по экономической и бюджетной поддержке Украины до $44 млрд на 2023 год .