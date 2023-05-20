Лідери G7 засудили ядерні погрози РФ

Під час саміту в Японії лідери Великої сімки закликали до збереження глобального режиму нерозповсюдження ядерної зброї і до відмови від неї. Текст заяви оприлюднили на сайті Європейської ради.

Зазначимо, що в місті Хіросіма, яке в 1945 році зазнало ядерного бомбардування, представники G7 засудили безвідповідальну ядерну риторику Росії і закликали країну-агресора припинити гонку озброєння.

Лідери G7 наголошують на дотриманні Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

“Російська безвідповідальна риторика, підривання нею режиму контролю над зброєю і намір розгорнути ядерну зброю в Білорусі є небезпечними та неприйнятними. Ми нагадуємо про заяву в Балі всіх лідерів G20, включаючи Росію. Ми підтверджуємо нашу позицію, що погрози Росії використати ядерну зброю в контексті її агресії проти України є неприпустимими”, - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Японії на саміт G7, який стартував 19 травня, і розповів про заплановані перемовини, до яких долучиться впродовж заходу.

Як повідомили журналісти, після зустрічі з Володимиром Зеленським у Японії Джо Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на 375 млн дол. До пакету військової допомоги потрапили артилерійські снаряди, бронетехніка, протитанкова зброя, реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Раніше в Білому домі розповіли. що представники країн Великої сімки обговорять ситуацію на фронті, а також продовження міжнародної підтримки України, можливості для посилення переговорних позицій Києва для завершення війни.