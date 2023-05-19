Саудівська Аравія оголосила про нейтралітет у російсько-українській війні: що відомо

Саудівська Аравія після візиту Володимира Зеленського заявила про нейтралітет щодо війни Росії проти України.

Про це повідомляє The Guardian.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд заявив, що країна обрала "активний нейтралітет".

Як зазначає видання, це може бути позитивним сигналом, оскільки у 2022 році відносини між Росією та Саудівською Аравією здавалися були на небувало високому рівні.

Нагадаємо, Зеленський 19 травня неочікувано прибув із візитом до Саудівської Аравії. Він виступив на саміті Ліги арабських держав. Своєю чергою керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що метою візиту є зміцнення двосторонніх відносин та зв’язків України з арабським світом.