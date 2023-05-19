Зеленський прибув до Саудівської Аравії: виступить на саміті Ліги арабських держав

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Саудівської Аравії. Про це йдеться в Telegram-каналі очільника держави.

Очікується, що він виступить на саміті Ліги арабських держав, зустрінеться зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та проведе інші двосторонні перемовини.

"Наші пріоритети – повернення усіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, представлення нашої формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, гарантування енергетичної безпеки наступної зими. Іще один пріоритет – захист мусульманської спільноти України", – висловився Зеленський.

Своєю чергою керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що метою візиту є зміцнення двосторонніх відносин та зв’язків України з арабським світом.

"Будемо говорити про повернення наших людей, зокрема, дітей, формулу миру президента, енергетичну співпрацю, екологію та інші важливі речі", – написав він.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомило, що президент України відвідає Саудівську Аравію для участі в саміті Ліги арабських держав, після чого полетить на військовому літаку США до Японії, де долучиться до саміту G7.

Своєю чергою Рада національної безпеки і оборони України поінформувала, що у саміті G7 Зеленський візьме участь онлайн.