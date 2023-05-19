Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию: выступит на саммите Лиги арабских государств

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Об этом говорится в Telegram-канале главы государства.

Ожидается, что он выступит на саммите Лиги арабских государств, встретится с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и проведет другие двусторонние переговоры.

"Наши приоритеты – возвращение всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, представление нашей формулы мира, к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой. Еще один приоритет – защита мусульманского сообщества Украины", – высказался Зеленский.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что целью визита является укрепление двусторонних отношений и связей Украины с арабским миром.

"Будем говорить о возвращении наших людей, в частности, детей, формуле мира президента, энергетическом сотрудничестве, экологии и других важных вещах", – написал он.

Напомним, ранее Bloomberg сообщило, что президент Украины посетит Саудовскую Аравию для участия в саммите Лиги арабских государств, после чего полетит на военном самолете США в Японию, где присоединится к саммиту G7.

В свою очередь Совет национальной безопасности и обороны Украины проинформировал, что в саммите G7 Зеленский примет участие онлайн.