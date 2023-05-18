Зеленский анонсировал вывод вопроса крымских заключенных на международный уровень

Президент Владимир Зеленский анонсировал в ближайшее время совместные шаги с Меджлисом крымскотатарского народа и вывод вопроса крымских заключенных на международный уровень.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"Сегодня и каждый год в этот день, 18 мая, мы чтим память всех жертв депортации крымскотатарского народа. Это было одно из самых тяжких преступлений ХХ века – весь народ силой забрали из родной земли и заставили жить на чужбине десятилетиями. И когда уже люди вернулись домой, Россия еще раз принесла в их дом, в нашу Украину свое зло – зло агрессии, репрессий, унижения", - отметил он.

Зеленский сообщил, что посетил офис Крымской платформы и встретился с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, представителями Меджлиса и крымскотатарского сообщества.

"Вернуть справедливость для всех наших людей, гарантировать свободу для всего нашего государства без каких-либо исключений - это наша историческая задача. Задача всех, кто защищает государство, всех, кто избрал Украину, а значит, одержит победу", - подчеркнул он.

Президент добавил, что совместная работа с Меджлисом приносит нужный Украине результат.

"Кстати, некоторые очень важные общие шаги готовим уже на ближайшее время. Вопросы Крыма, крымских заключенных и всех наших людей в Крыму выводим на новый международный уровень", - заверил он.

Напомним, 18 мая в Украине установлен День борьбы за права крымскотатарского народа и чествуется память жертв депортации крымских татар.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к международным партнерам с призывом как можно скорее признать депортацию крымскотатарского народа в 1944 году геноцидом.