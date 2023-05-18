Зеленський анонсував виведення питання кримських в'язнів на міжнародний рівень

Президент Володимир Зеленський анонсував найближчим часом спільні кроки з Меджлісом кримськотатарського народу і виведення питання кримських в'язнів на міжнародний рівень.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні та щороку в цей день, 18 травня, ми вшановуємо пам’ять усіх жертв депортації кримськотатарського народу. Це був один із найтяжчих злочинів ХХ століття – увесь народ силою забрали з рідної землі та змусили жити на чужині десятиліттями. І коли вже люди повернулися додому, Росія вкотре принесла до їхнього дому, до нашої України своє зло – зло агресії, репресій, приниження", - зазначив він.

Зеленський повідомив, що відвідав офіс Кримської платформи та зустрівся з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, представниками Меджлісу й кримськотатарської спільноти.

"Повернути справедливість для всіх наших людей, гарантувати свободу для всієї нашої держави без будь-яких винятків – це наше історичне завдання. Завдання всіх, хто захищає державу, усіх, хто обрав Україну, а отже, здобуде перемогу", - наголосив він.

Президент додав, що спільна робота з Меджлісом приносить потрібний Україні результат.

"До речі, деякі дуже важливі спільні кроки готуємо вже на найближчий час. Питання Криму, кримських в’язнів та всіх наших людей у Криму виводимо на новий міжнародний рівень", - запевнив він.

Нагадаємо, 18 травня в Україні встановлено День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних партнерів з закликом якнайшвидше визнати депортацію кримськотатарського народу у 1944 році геноцидом.