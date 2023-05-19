Зеленский лично прибудет на саммит G7 в Японию - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Хиросиму, Японию. чтобы поучаствовать в саммите G7 и встретиться с лидерами Большой семерки. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По информации агентства. Владимир Зеленский улетит на военном самолете США в Японию после остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств.

Спикер Совета национальной безопасности США отказался комментировать информацию о таком маршруте Зеленского.

Японские официальные лица ранее заявляли, что президент Украины присоединится к другим виртуально.

Но они добавили дополнительную сессию по Украине в воскресенье, учитывая график украинского лидера.

Визит в Хиросиму, места первой ядерной атаки 78 лет назад, особенно символичен, учитывая периодические угрозы президента России Владимира Путина применить атомное оружие в Украине.

Напомним, саммит G7 состоится 19-21 мая, на котором одной из основных тем будет Украина. Отметим, мероприятие лично посетит президент США Джо Байден.

Представители стран Большой семерки обсудят ситуацию на фронте, а также продолжение международной поддержки Украины, возможности для усиления переговорных позиций Киева по завершению войны.

Как стало известно, лидеры стран G7 намерены усилить санкции против России на предстоящем в Японии саммите.

Санкции будут направлены на уклонение от ограничительных мер посредством третьих стран, а также на подрыв будущего производства энергии в России и ограничение торговли, поддерживающей российскую армию.

Напомним, СМИ стало известно, что страны G7 и Евросоюза договариваются о введении запрета на импорт российского газа по маршрутам, по которым РФ ранее сократила поставки.

Также министры финансов стран G7 договорились увеличить объем международных обязательств по экономической и бюджетной поддержке Украины до $44 млрд на 2023 год .