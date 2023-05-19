Зеленский все же не поедет на саммит G7: присоединится онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G7 в онлайн-режиме. Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что Зеленский может лично посетить саммит G7 в японском городе у Хиросима, если позволит ситуация на фронте.

Позже Bloomberg сообщило, что президент Украины таки прибудет в Японию, чтобы принять участие в саммите G7 и встретиться с лидерами Большой семерки.

А секретарь СНБО Украины Алексей Данилов утром 19 мая также намекнул, что Зеленский будет на саммите.

"Кто бы сомневался, что наш президент там не будет присутствовать. Мы уверены, что наш президент будет находиться там, где нужно, в любой точке мира, чтобы решать вопросы устойчивости нашей страны", – сказал он.