Зеленський зустрівся з принцом Саудівської Аравії: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський 19 травня в рамках робочого візиту до Королівства Саудівська Аравія провів зустріч зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром країни Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Про це повідомила пресслужба ОП.

Сторони обговорили ряд тем стосовно взаємодії, зокрема, окремо зупинилися на темі української мирної ініціативи – формули миру, яка має на меті зупинення війни та відновлення миру.

Зеленський розповів принцу про безпекову ситуацію в Україні та протидію російському агресору. Він особливо відзначив участь Саудівської Аравії у поверненні з російського полону 10 іноземних військовополонених і висловив зацікавленість у продовженні спільних зусиль заради звільнення полонених.

Голова держави також запросив Мухаммада бін Салмана аль Сауда відвідати Україну з візитом. Той в свою чергу також підтвердив зацікавленість в інвестиціях в Україну та відновлення держави.

Нагадаємо, Зеленський 19 травня неочікувано прибув із візитом до Саудівської Аравії. Він виступив на саміті Ліги арабських держав. Своєю чергою керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що метою візиту є зміцнення двосторонніх відносин та зв’язків України з арабським світом.