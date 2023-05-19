Зеленский встретился с принцем Саудовской Аравии: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский 19 мая в рамках рабочего визита в Королевство Саудовская Аравия провел встречу с наследным принцем, премьер-министром страны Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Об этом сообщила пресс-служба ОП.

Стороны обсудили ряд тем по взаимодействию, в частности, отдельно остановились на теме украинской мирной инициативы – формулы мира, направленной на остановку войны и восстановление мира.

Зеленский рассказал принцу о ситуации в безопасности в Украине и противодействии российскому агрессору. Он особо отметил участие Саудовской Аравии в возвращении из российского плена 10 иностранных военнопленных и выразил заинтересованность в продолжении совместных усилий для освобождения пленных.

Глава государства также пригласил Мухаммада бин Салмана Аль Сауда посетить Украину с визитом. Тот, в свою очередь, также подтвердил заинтересованность в инвестициях в Украину и восстановление нашего государства.

Напомним, Зеленский 19 мая неожиданно прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Он выступил на саммите Лиги арабских государств. В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что целью визита является укрепление двусторонних отношений и связей Украины с арабским миром.