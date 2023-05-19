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Саудовская Аравия объявила о нейтралитете в российско-украинской войне: что известно

Владимир Зеленский во время визита в Саудовскую Аравию. Фото: ОП
Владимир Зеленский во время визита в Саудовскую Аравию. Фото: ОП

Саудовская Аравия после визита Владимира Зеленского заявила о нейтралитете в отношении войны России против Украины.

Об этом сообщает The Guardian.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что страна выбрала "активный нейтралитет".

Как отмечает издание, это может быть положительным сигналом, поскольку в 2022 году отношения между Россией и Саудовской Аравией были на небывало высоком уровне.

Напомним, Зеленский 19 мая неожиданно прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Он выступил на саммите Лиги арабских государств. В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что целью визита является укрепление двусторонних отношений и связей Украины с арабским миром.

Автор:
Нина Комащенко