Ответ России. Польша хочет разместить у себя ядерное оружие НАТО

Польша хочет присоединиться к программе НАТО под названием Nuclear Sharing, которая предоставляет ядерные боеголовки государствам-членам Альянса. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Polsat.

По его словам, это стремление связано с тем, что Россия размещает свое тактическое ядерное оружие в Беларуси.

"Окончательное решение будет зависеть от наших партнеров из США и НАТО. Мы заявляем о нашей готовности действовать быстро в этом отношении", – сказал Моравецкий.

Глава польского правительства добавил, что "мы не хотим сидеть сложа руки, пока [президент РФ Владимир] Путин усиливает всевозможные угрозы".

Программа Nuclear Sharing предоставляет ядерные боеголовки странам НАТО, не имеющим собственного ядерного оружия. С ноября 2009 года американское ядерное оружие разместили в рамках программы в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Напомним, что о планах разместить тактическое ядерное оружие РФ в Беларуси Путин заявил в конце марта. Он отмечал, что строительство хранилища завершится 1 июля.

25 мая главы министерств обороны РФ и Беларуси подписали документы, определяющие порядок хранения российского ядерного оружия. Тогда самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко сказал, что Россия уже начала перебрасывать ядерное оружие.

В свою очередь Путин позже заявил, что тактическое ядерное оружие в соседнюю страну доставят после 7-8 июля.

Еще спустя несколько дней Лукашенко указал, что Беларусь начала получать тактическое ядерное оружие, которое, по его словам, втрое мощнее атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.