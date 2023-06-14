Россия начала доставку ядерного оружия в Беларусь - Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна начала получать российское тактическое ядерное оружие, которое, по его словам, втрое мощнее атомных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Об этом пишет Reuters.

По информации издания, это первое размещение Москвой ядерных боеголовок за пределами России после распада Советского Союза.

В интервью российскому государственному телеканалу Россия-1 Лукашенко подтвердил, что его страна получила от РФ ракеты и бомбы с ядерной боеголовкой.

Лукашенко заявил, что эти боеголовки втрое мощнее атомных бомб, которые США сбросили на японские города Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года.

По данным Всемирной ядерной ассоциации, бомба на Хиросиму, изготовленная из высокообогащенного урана-235, имела мощность около 16 килотонн (эквивалент 16 000 тонн тротила), тогда как бомба Нагасаки, изготовленная из плутония-231.

Если Лукашенко прав, российские боеголовки имели бы примерно от 48 до 63 килотонн каждая. Согласно анализу российского ядерного оружия, проведенному журналом Bulletin of Atomic Scientists, Россия имеет около 1816 таких ядерных боеголовок.

Издание также располагает информацией, что Беларуси уже переданы мобильные баллистические ракеты малой дальности "Искандер", которые могут доставлять ядерные боеголовки.

По словам Лукашенко, в Беларуси есть многочисленные оставшиеся с советских времен ядерные хранилища, страна восстановила несколько из них. Он также подчеркнул, что данное оружие предоставлено Беларуси для защиты, поскольку, по мнению Лукашенко, НАТО планирует атаковать его страну.

Отметим, о планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси президент РФ Владимир Путин сообщил 25 марта, однако он не сказал, какие именно боеголовки будут развернуты и где. В ООН тогда заявили, что это увеличило риск применения ядерного оружия – он теперь выше, чем на пике Холодной войны, и мир должен снизить уровень напряжения.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал соглашение между Россией и Белоруссией о размещении российского ядерного оружия на белорусской территории. Соединенные Штаты раскритиковали решение Путина, но заявили, что не намерены менять собственную позицию по стратегическому ядерному оружию и не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Источник фото: ua.depositphotos.com