Размещение ядерного оружия в Беларуси вряд ли будет означать эскалацию со стороны РФ, – ISW

Возможное развертывание российского ядерного оружия в Беларуси вряд ли будет означать какую-либо эскалацию со стороны РФ. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) по итогам 25 мая.

По словам аналитиков, подготовка к размещению ядерного оружия является частью давних усилий по укреплению фактического военного контроля России над Беларусью.

В ISW считают очень маловероятным, что президент РФ Владимир Путин применит ядерное оружие в Украине или где-либо еще.

"Развертывание тактического ядерного оружия в Беларуси нуждается как в значительной военной инфраструктуре, так и в российском командовании и контроле над элементами вооруженных сил Беларуси. Вероятно, Кремль намерен использовать эти требования для дальнейшего подчинения белорусской сферы безопасности России", – отмечается в отчете.

Напомним, что о планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси Путин заявил в конце марта. Он отметил, что строительство хранилища завершится 1 июля.

25 мая главы министерств обороны РФ и Беларуси подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в хранилище. Контроль и решение о применении оружия остается за Россией.

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