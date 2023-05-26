Розміщення ядерної зброї в Білорусі навряд означатиме ескалацію з боку РФ, – ISW

Можливе розгортання російської ядерної зброї в Білорусі навряд чи означатиме якусь ескалацію з боку РФ. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 25 травня.

За словами аналітиків, підготовка до розміщення ядерної зброї є частиною давніх зусиль щодо зміцнення фактичного військового контролю Росії над Білоруссю.

В ISW вважають дуже малоймовірним, що президент РФ Володимир Путін застосує ядерну зброю в Україні чи деінде.

"Розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі потребує як значної військової інфраструктури, так і російського командування та контролю над елементами збройних сил Білорусі. Імовірно, Кремль має намір використовувати ці вимоги для подальшого підпорядкування білоруської сфери безпеки Росії", – зазначається в звіті.

Нагадаємо, що про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі Путін заявив наприкінці березня. Він зазначив, що будівництво сховища завершиться 1 липня.

25 травня очільники міністерств оборони РФ та Білорусі підписали документи, які визначають порядок зберігання російської ядерної зброї у сховищі. Контроль і рішення про її застосування залишається за Росією.

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