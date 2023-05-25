У США відреагували на домовленості РФ і Білорусі про розміщення ядерної зброї в РБ

США рішуче засуджують домовленість Росії та Білорусі про розміщення ядерної зброї на білоруській території, проте поки не бачать приводу переглядати готовність своїх ядерних сил.

Про це заявив представник Держдепу Меттью Міллер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не говоритиму про жодні факти або оцінки, які у нас можуть бути. Я скажу, що ми рішуче засуджуємо цю домовленість, це черговий зразок безвідповідальної поведінки, яку ми спостерігаємо з боку РФ", - зазначив він, відповідаючи на питання щодо розміщення російської ядерної зброї в Білорусі.

Міллер знову заявив, що в США "не бачать причин змінювати свій підхід щодо готовності ядерних сил".

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, очільники міністерств оборони Росії та Білорусі 25 травня підписали документи, що визначають переміщення нестратегічної ядерної зброї РФ на білоруську територію. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко пізніше заявив, що Росія вже почала перекидати ядерну зброю на територію Білорусі.

Зазначимо, про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі президент РФ Володимир Путін повідомив 25 березня. В ООН тоді заявили, що це збільшило ризик застосування ядерної зброї - він тепер вищий, ніж на піку Холодної війни, й світ повинен знизити рівень напруги.

У НАТО назвали ядерну риторику Путіна небезпечною та безвідповідальною. В Альянсі звинуватили Москву в постійному порушенні зобов’язань щодо контролю над озброєннями, включаючи вихід РФ із ядерного договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО).