Офіс генпрокурора розслідує роль Білорусі в переміщенні українських дітей

Україна розслідує ймовірну роль Білорусі в примусовому переміщенні дітей з тимчасово окупованих територій. Про це пише Reuters із посиланням на коментар Офісу генерального прокурора України.

Зазначається, що відомство відкрило кримінальне провадження за фактом примусового перевезення/депортації понад 19 тисяч дітей з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей. У тому числі – до Білорусі.

"Факт та обставини вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій України до так званих "оздоровчих таборів" на території Білорусі наразі розслідуються у вказаному кримінальному провадженні", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Юлія Іоффе, доцентка Університетського коледжу Лондона та фахівчиня із законодавства про права дитини, сказала журналістам, що якщо це буде підтверджено, Білорусь можуть визнати винною в порушенні Конвенції про права дитини.

"Дії Білорусі можуть бути кваліфіковані як злочин проти людяності – "депортація або примусове переміщення населення", відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду, якщо є достатньо доказів широкого чи систематичного примусового переміщення", – сказала вона.

За словами Іоффе, Білорусь не можна вважати нейтральною країною, куди можна було б законно евакуювати дітей, адже немає жодних ознак того, що Україна дала згоду на це.

Нагадаємо, раніше Національне антикризове управління (НАУ), група політичних опонентів Олександра Лукашенка, заявило, що українських дітей незаконно вивозили щонайменше до трьох місць у Білорусі.

Перша група з близько 350 дітей прибула з тимчасово окупованої частини Донеччини на початку вересня 2022 року, а друга і третя групи – наприкінці вересня та в середині жовтня. Додаткові переміщення були здійснені у квітні та травні цього року.

Дітей спершу доставляли автобусом до РФ, а потім потягом – до Білорусі. Зокрема, українці перебували в санаторії "Золоті Піски" в Гомельській області та санаторно-курортному таборі "Острошицький Городок" у Мінській області.

При цьому НАУ вказувало, що Лукашенко особисто розпорядився про передачу дітей-сиріт до Білорусі та сприяв їхньому приїзду шляхом фінансової та організаційної підтримки.