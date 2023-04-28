Омбудсмен пояснив, навіщо Путін підписав указ про депортацію українців з окупованих територій

Президент країни-агресора РФ Володимир Путін своїм указом про депортацію жителів тимчасово окупованих територій, які відмовляються від російських паспортів, хоче налякати населення в окупації.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що Україна не визнає примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях, не визнає примусового автоматичного набуття українцями на цій території іншого громадянства, і це не є підставою для втрати громадянства України.

Лубінець нагадав, що правовий режим тимчасово окупованої території визначає відповідний закон, згідно з яким тимчасово окупована територія України є її невід'ємною частиною, на яку поширюються Конституція та закони держави. Також він згадав про статтю 7 Римського статуту, згідно з якою депортація населення — злочин проти людяності, за який передбачена міжнародна кримінальна відповідальність.

"Мета путінського указу одна – залякування та тиск на українське населення на тимчасово окупованих територіях з метою отримання ними документів російського зразка. Дії Кремля суперечать нормам міжнародного права та отримають належну оцінку в Міжнародному кримінальному суді", - зазначив він.

Омбудсмен закликав міжнародну спільноту засудити дії Кремля і вжити заходів для недопущення порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким визначається порядок проживання на так званих "нових територіях". Документ, зокрема, передбачає депортацію з окупованих Росією українських територій громадян України, які збережуть українське громадянство, після 1 липня 2024 року.