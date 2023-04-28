Омбудсмен объяснил, зачем Путин подписал указ о депортации украинцев с оккупированных территорий

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин своим указом о депортации жителей временно оккупированных территорий, отказывающихся от российских паспортов, хочет запугать население в оккупации.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он подчеркнул, что Украина не признает принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях, не признает принудительное автоматическое приобретение украинцами на этой территории другого гражданства, и это не является основанием для потери гражданства Украины.

Лубинец напомнил, что правовой режим временно оккупированной территории определяет соответствующий закон, согласно которому временно оккупированная территория Украины является неотъемлемой частью, на которую распространяются Конституция и законы государства. Также он упомянул о статье 7 Римского устава, согласно которой депортация населения – преступление против человечности, за которое предусмотрена международная уголовная ответственность.

"Цель путинского указа одна – запугивание и давление на украинское население на временно оккупированных территориях с целью получения ими документов российского образца. Действия Кремля противоречат нормам международного права и получат оценку в Международном уголовном суде", - отметил он.

Омбудсмен призвал международное сообщество осудить действия Кремля и принять меры по недопущению нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин подписал указ, определяющий порядок проживания на так называемых "новых территориях". Документ, в частности, предусматривает депортацию граждан Украины, которые сохранят украинское гражданство.