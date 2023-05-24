Офис генпрокурора расследует роль Беларуси в перемещении украинских детей

Украина расследует вероятную роль Беларуси в принудительном перемещении детей с временно оккупированных территорий. Об этом пишет Reuters со ссылкой на комментарий Офиса генерального прокурора Украины.

Отмечается, что ведомство открыло уголовное производство по факту принудительной перевозки/депортации более 19 тысяч детей с оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В том числе – в Беларусь.

"Факт и обстоятельства вывоза украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в так называемые "оздоровительные лагеря" на территории Беларуси сейчас расследуются в указанном уголовном производстве", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Юлия Иоффе, доцент Университетского колледжа Лондона и специалист по законодательству о правах ребенка, сказала журналистам, что если это будет подтверждено, Беларусь могут признать виновной в нарушении Конвенции о правах ребенка.

"Действия Беларуси могут быть квалифицированы как преступление против человечности – "депортация или принудительное перемещение населения", согласно Римскому уставу Международного уголовного суда, если достаточно доказательств широкого или систематического принудительного перемещения", – сказала она.

По словам Иоффе, Беларусь нельзя считать нейтральной страной, куда можно было законно эвакуировать детей, ведь нет никаких признаков того, что Украина дала согласие на это.

Напомним, ранее Национальное антикризисное управление (НАУ), группа политических оппонентов Александра Лукашенко, заявило, что украинских детей незаконно вывозили в как минимум три места в Беларуси.

Первая группа из около 350 детей прибыла из временно оккупированной части Донецкой области в начале сентября 2022 года, а вторая и третья группы – в конце сентября и середине октября. Дополнительные перемещения были совершены в апреле и мае этого года.

Детей сначала доставляли автобусом в РФ, а затем поездом – в Беларусь. В частности, украинцы находились в санатории "Золотые Пески" в Гомельской области и в санаторно-курортном лагере "Острошицкий Городок" в Минской области.

При этом НАУ указывало, что Лукашенко лично распорядился о передаче детей-сирот в Беларусь и способствовал их приезду путем финансовой и организационной поддержки.