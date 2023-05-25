В США отреагировали на договоренности РФ и Белоруссии о размещении ядерного оружия в РБ

США решительно осуждают договоренность России и Белоруссии о размещении ядерного оружия на белорусской территории, однако пока не видят повода пересматривать готовность своих ядерных сил.

Об этом заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер, передает "Интерфакс-Украина".

"Я не буду говорить ни о каких фактах или оценках, которые у нас могут быть. Я скажу, что мы решительно осуждаем эту договоренность, это очередной образец безответственного поведения, которое мы наблюдаем со стороны РФ", - отметил он, отвечая на вопрос о размещении российского ядерного оружия в Беларуси.

Миллер вновь заявил, что в США "не видят причин менять свой подход к готовности ядерных сил".

Напомним, по информации СМИ, главы министерств обороны России и Белоруссии 25 мая подписали документы, определяющие перемещение нестратегического ядерного оружия РФ на белорусскую территорию. Белорусский диктатор Александр Лукашенко позже заявил, что Россия уже начала опрокидывать ядерное оружие на территорию Беларуси.

Отметим, что планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси президент РФ Владимир Путин сообщил 25 марта. В ООН тогда заявили, что это увеличило риск применения ядерного оружия – он теперь выше, чем на пике Холодной войны, и мир должен снизить уровень напряжения.

В НАТО назвали ядерную риторику Путина опасной и безответственной. В альянсе обвинили Москву в постоянном нарушении обязательств по контролю над вооружениями, включая выход РФ из ядерного договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).