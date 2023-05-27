Байден отреагировал на размещение ядерного оружия в Беларуси

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал соглашение между Россией и Беларусью о размещении российского ядерного оружия на белорусской территории.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Моя реакция крайне отрицательна", – сказал Байден.

Напомним, по информации СМИ, главы министерств обороны России и Белоруссии 25 мая подписали документы, определяющие перемещение нестратегического ядерного оружия РФ на белорусскую территорию. Белорусский диктатор Александр Лукашенко позже заявил, что Россия уже начала опрокидывать ядерное оружие на территорию Беларуси.

Отметим, что планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси президент РФ Владимир Путин сообщил 25 марта. В ООН тогда заявили, что это увеличило риск применения ядерного оружия – он теперь выше, чем на пике Холодной войны, и мир должен снизить уровень напряжения.

В НАТО назвали ядерную риторику Путина опасной и безответственной. В альянсе обвинили Москву в постоянном нарушении обязательств по контролю над вооружениями, включая выход РФ из ядерного договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).