Байден відреагував на розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі

Президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував угоду між Росією та Білоруссю про розміщення російської ядерної зброї на білоруській території.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Моя реакція вкрай негативна", - сказав Байден.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, очільники міністерств оборони Росії та Білорусі 25 травняпідписали документи, що визначають переміщення нестратегічної ядерної зброї РФ на білоруську територію.Білоруський диктатор Олександр Лукашенко пізніше заявив, що Росія вже почала перекидати ядерну зброю на територію Білорусі.

Зазначимо, про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі президент РФ Володимир Путін повідомив 25 березня. В ООН тоді заявили, що це збільшило ризик застосування ядерної зброї - він тепер вищий, ніж на піку Холодної війни, й світ повинен знизити рівень напруги.

У НАТО назвали ядерну риторику Путіна небезпечною та безвідповідальною. В Альянсі звинуватили Москву в постійному порушенні зобов’язань щодо контролю над озброєннями, включаючи вихід РФ із ядерного договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО).