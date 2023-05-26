Призведе до ескалації. У ЄС відреагували на домовленості про розміщення ядерної зброї РФ в Білорусі

Європейський Союз засуджує угоду між Росією та Білоруссю про розміщення російських ядерних боєголовок на білоруській території і вважає, що це рішення призведе до подальшої надзвичайно небезпечної ескалації.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Це рішення суперечить зобов’язанням, які Росія взяла на себе в Будапештському меморандумі, згідно з яким Білорусь ліквідувала всю ядерну зброю зі своєї території, а також у Спільній заяві лідерів п’яти ядерних держав від 3 січня 2022 року про те, що ядерну війну не може бути виграна і ніколи не повинна вестися. Ми закликаємо Росію дотримуватись цих зобов'язань", - йдеться у заяві Борреля.

Він зазначив, що білоруський режим є співучасником незаконної та неспровокованої агресивної війни Росії проти України.

"Ми закликаємо білоруську владу негайно припинити підтримку агресивної війни Росії проти України та скасувати рішення, які можуть лише сприяти зростанню напруженості в регіоні та підривати суверенітет Білорусі. Будь-яка спроба подальшої ескалації ситуації буде зустрінута рішучою і скоординованою реакцією", - заявив глава дипломатії ЄС.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, очільники міністерств оборони Росії та Білорусі 25 травня підписали документи, що визначають переміщення нестратегічної ядерної зброї РФ на білоруську територію. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко пізніше заявив, що Росія вже почала перекидати ядерну зброю на територію Білорусі.

Зазначимо, про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі президент РФ Володимир Путін повідомив 25 березня. В ООН тоді заявили, що це збільшило ризик застосування ядерної зброї - він тепер вищий, ніж на піку Холодної війни, й світ повинен знизити рівень напруги.

У НАТО назвали ядерну риторику Путіна небезпечною та безвідповідальною. В Альянсі звинуватили Москву в постійному порушенні зобов’язань щодо контролю над озброєннями, включаючи вихід РФ із ядерного договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО).