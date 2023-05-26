Приведет к эскалации. В ЕС отреагировали на договоренности о размещении ядерного оружия РФ в Беларуси

Европейский Союз осуждает соглашение между Россией и Беларусью о размещении российских ядерных боеголовок на белорусской территории и считает, что это решение приведет к дальнейшей опасной эскалации.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Это решение противоречит обязательствам, которые Россия взяла на себя в Будапештском меморандуме, согласно которому Беларусь ликвидировала все ядерное оружие со своей территории, а также в Совместном заявлении лидеров пяти ядерных государств от 3 января 2022 года о том, что ядерное война не может быть выиграна и никогда не должна вестись. Мы призываем Россию придерживаться этих обязательств", - говорится в заявлении Борреля.

Он отметил, что белорусский режим является соучастником незаконной и неспровоцированной агрессивной войны России против Украины.

"Мы призываем белорусские власти немедленно прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины и отменить решения, которые могут только способствовать росту напряженности в регионе и подрывать суверенитет Беларуси. Любая попытка дальнейшей эскалации ситуации будет встречена решительной и скоординированной реакцией", - заявил глава дипломатии ЕС.

Напомним, по информации СМИ, главы министерств обороны России и Белоруссии 25 мая подписали документы, определяющие перемещение нестратегического ядерного оружия РФ на белорусскую территорию. Белорусский диктатор Александр Лукашенко позже заявил, что Россия уже начала опрокидывать ядерное оружие на территорию Беларуси.

Отметим, что планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси президент РФ Владимир Путин сообщил 25 марта. В ООН тогда заявили, что это увеличило риск применения ядерного оружия – он теперь выше, чем на пике Холодной войны, и мир должен снизить уровень напряжения.

В НАТО назвали ядерную риторику Путина опасной и безответственной. В альянсе обвинили Москву в постоянном нарушении обязательств по контролю над вооружениями, включая выход РФ из ядерного договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).